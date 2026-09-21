Michelsmarkt in Andernach: Feiern und sicher fühlen - die Polizei ist für Sie da

Wo viele Menschen gemeinsam feiern, gehört eines ganz selbstverständlich dazu: das Gefühl, sicher unterwegs zu sein.



Die Polizei wird deshalb während des Michelsmarktes sichtbar präsent, ansprechbar und aufmerksam sein. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten sind im Veranstaltungsgeschehen unterwegs, stehen für Fragen und Hinweise zur Verfügung, und haben die Sicherheit im Blick.



Dabei geht es nicht nur darum, im Ernstfall schnell reagieren zu können. Polizeiliche Präsenz bedeutet auch, mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen und bestenfalls zu verhindern, bevor sie entstehen.



Neben der sichtbaren Präsenz werden deshalb auch gezielte Kontrollen durchgeführt. Verstöße, die die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher beeinträchtigen können, sollen so frühzeitig erkannt und konsequent unterbunden werden.



"Der Michelsmarkt soll ein Ort sein, an dem Menschen zusammenkommen, feiern und eine gute Zeit verbringen. Unsere Aufgabe ist es, hierfür einen sicheren Rahmen mitzugestalten. Wir sind sichtbar und ansprechbar - und wir schauen genau hin. Wer friedlich feiern möchte, soll sich bei uns gut aufgehoben fühlen. Wer dagegen andere gefährdet oder bewusst Regeln missachtet, muss damit rechnen, dass wir schnell und konsequent einschreiten", betont der Leiter der Polizeiinspektion Andernach, Polizeioberrat Martin Hoch.



Wie setzen auf eine klare Linie: Nähe zeigen, ansprechbar sein und dort konsequent handeln, wo es notwendig ist. Auch die Besucherinnen und Besucher können zu einem friedlichen Michelsmarkt beitragen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet, sich in einer Situation unwohl fühlt oder Hilfe benötigt, sollte nicht zögern, die Einsatzkräfte direkt anzusprechen. Ergänzend wurde mit allen beteiligten Verantwortungsträgern ein umfangreiches Sicherheitskonzept erarbeitet, das zusätzlich durch verschiedene Maßnahmen ein hohes Sicherheitsniveau gewährleisten soll.



Denn Sicherheit entsteht nicht nur durch Kontrollen und Polizeipräsenz, sondern auch dadurch, dass Menschen aufeinander achten. Unser Wunsch für den Michelsmarkt: gemeinsam feiern, gemeinsam aufeinander achten - und am Ende mit vielen schönen Erinnerungen nach Hause gehen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach

Telefon: 02632-921 0

Dienststellenleitung, POR Hoch





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