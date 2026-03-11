Hierzu zählt insbesondere das unbefugte Betreten fremder Grundstücke.
Hiermit wird zudem der Straftatbestand des Hausfriedensbruchs verwirklicht, was zur Fertigung einer Strafanzeige führt.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle - O. Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Meteoritenfall Güls - Polizei warnt vor unberechtigtem Betreten fremder Grundstücke