Meldung eines schweren Verkehrsunfalles auf der A61 Fahrtrichtung Norden; PKW fährt auf einen vorausfahrenden LKW auf

Am 20.02.26, gegen 23:14Uhr wurde über die integrierte Leitstelle ein schwerer Verkehrsunfall auf der A61 Fahrtrichtung Norden, zwischen der Anschlussstelle Wehr und der TuR Brohltal-Ost gemeldet.



Ein PKW soll auf einen vorausfahrenden LKW aufgefahren sein, wobei der Fahrer des PKW in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden sein soll.

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz. Der rechte Fahrstreifen ist in diesem Bereich derzeit gesperrt. Der Verkehr läuft nur über den linken Fahrstreifen.

Es wird nachberichtet.



