Mehrere Wohnungseinbrüche in Andernach - Polizei sucht Zeugen

Bislang unbekannte Täter verschafften sich über Hauseingangstüren, Terassentüren oder auch Fenster im rückwärtigen Bereich des Hauses Zutritt in das Innere der Tatobjekte. Entwendet wurden Wertgegenstände in bislang nicht bekanntem Wert. Auf Grund des Tatzeitraums kann davon ausgegangen werden, dass die Täter möglicherweise durch etwaige Zeugen gesehen wurden.



Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder ein verdächtiges Fahrzeug machen können. Diese werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Koblenz unter der Rufnummer 0261-92156 390 oder einer anderen Dienststelle in Verbindung zu setzen.



Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell