Mehrere Verstöße bei Kontrollen im Straßenverkehr rund um Koblenz

Im Zeitraum zwischen 10:00 - 15:00 Uhr führte die Polizeiinspektion Koblenz 1 am gestrigen Dienstag, 14.01.2025, mehrere Kontrollen in und rund um Koblenz durch.

Die Schwerpunkte lagen dabei auf der Geschwindigkeit sowie Ablenkung im Straßenverkehr.



In Koblenz-Ehrenbreitstein, der B9 (An der Königsbach) und der B327 Höhe Remstecken wurden in dem Zeitraum insgesamt 30 Verstöße festgestellt. 25 davon waren auf überhöhte Geschwindigkeit zurück zu führen, vier Verkehrsteilnehmende nutzten während der Fahrt ihr Handy. Bei einem weiteren handelte es sich um einen Gurtverstoß. Der „Tagesschnellste“ wurde mit 76 km/h bei erlaubten 50 km/h An der Königsbach gelasert.



