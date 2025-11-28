Mehrere Graffiti an Hauswänden



Bei der Überprüfung des Tatortes in der Emser Landstraße konnte an weiteren Häusern ebenfalls Graffiti festgestellt werden.

Insgesamt sind bislang 5 Häuser beschädigt worden. Der Tatzeitraum dürfte sich vom 27.11.2025 in den Abendstunden bis zum 28.11.2025 erstrecken.

Das Graffiti besteht aus den Buchstaben "RWD"



Wenn jemand im angegebenen Zeitraum in der Emser Landstraße in Lahnstein etwas Verdächtiges gesehen hat, wird um Mitteilung an die Polizei in Lahnstein gebeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lahnstein

Nordallee 3

56112 Lahnstein



Telefon: 02621-913-0

E-Mail: pilahnstein@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell