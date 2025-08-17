Mehrere Diebstähle auf Grundstücken von Einfamilienhäusern

In drei Fällen betrat der bisher unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag die Grundstücke von Einfamilienhäusern im Dritteneimerweg und entwendete aus den dortigen Gärten und Eingangsbereichen diverse Gebrauchsgegenstände (Blumentopf, Wäschekorb, Basketball-Trikots). In einem Fall wurde lediglich ein Grundstück betreten. Dabei wurde der Täter zum Teil auf Video aufgenommen, so dass sich die Tatzeit auf vermutlich Mitternacht bis 02.00 Uhr eingrenzen lässt. Der männliche Täter kann wie folgt beschrieben werden: 30-40 Jahre alt, Glatze, grüne knielange Cargo-Hose, weißes Träger T-Shirts, weiße Turnschuhe, schmale Figur mit deutlichem Bauchansatz.

