Mehr Sicherheit durch Prävention - Das neue Präventionsteam der PI Andernach

" Dieses Kredo füllt die Polizei Andernach zu Beginn des Jahres 2026 weiter mit Leben und hat zu diesem Zweck ein polizeiliches Präventionsteam für das Dienstgebiet ins Leben gerufen.



Erfahrene Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte bieten künftig für verschiedene Zielgruppen Vorträge zu unterschiedlichen Themen des Alltages an. Dabei stellen sie bekannte strafrechtliche Phänomene vor, erläutern wirksame Schutzmöglichkeiten und gehen in den Austausch mit den Zuhörern. Die auf die jeweiligen Zielgruppe zugeschnitten Vorträge sollen so verhindern, Opfer von Straftaten zu werden oder Straftaten zu begehen. Die Themenvielfalt reicht von Betrugsdelikten über Anti-Rechtsextremismus-Schulungen, Cyber-Mobbing bis hin zu Verkehrssicherheitsaspekten. Die thematischen Angebote sind eine Ergänzung der bestehenden Bandbreite der Fachstelle für Prävention des Polizeipräsidiums Koblenz auf örtlicher Ebene im Dienstgebiet.



"Ich bin überzeugt davon, dass die Aufklärung über strafrechtliche Phänomene, die richtigen Verhaltenshinweise in unterschiedlichen Lebenslagen zusammen mit polizeilichen Erfahrungswerten aus der Praxis dazu beiträgt, Aha-Effekte hervorzurufen und Straftaten zu verhindern. Besonders sinnvoll erachte ich die Themenbreite und die verschiedenen Zielgruppen, die das Präventionsteam anspricht.", so der Leiter der Polizei Andernach, Herr Polizeioberrat Martin Hoch.



Nachfolgend die Präventionsthemen im Überblick: Seniorenprävention (Straftaten), Seniorenprävention (Verkehrssicherheitsarbeit), Cyber-Mobbing-Prävention an Schulen, Rechtsextremismusprävention an Schulen, Alkohol- und Drogenprävention an Schulen



Wenn Sie zu den obenstehenden Themen mehr erfahren möchten, melden Sie sich bitte per E-Mail über die nachfolgende Adresse:



PIAndernach.Praevention@polizei.rlp.de.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach

Telefon: 02632-921 0

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell