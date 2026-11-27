Die bisherigen Maßnahmen führten nicht zum Auffinden.
Beschreibung:
– ca. 160-170 cm
– blondierte Haare
– Bekleidung unbekannt
Ein Foto der Vermissten ist unter dem Link https://s.rlp.de/6bTriav abrufbar.
Hinweise bitte an die Polizei Mayen unter 02651/801-0 oder jede andere Polizeidienststelle.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
EPHK Jürgen Fachinger
Telefon: 0261-103-50020
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
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Mayen – Öffentlichkeitsfahndung nach 89-jähriger Frau
Die bisherigen Maßnahmen führten nicht zum Auffinden.