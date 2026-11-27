Seit Mittwoch wird die 89-jährige Rita N. aus Mayen vermisst. Frau N. könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Die bisherigen Maßnahmen führten nicht zum Auffinden.



Beschreibung:



– ca. 160-170 cm

– blondierte Haare

– Bekleidung unbekannt



Ein Foto der Vermissten ist unter dem Link https://s.rlp.de/6bTriav abrufbar.



Hinweise bitte an die Polizei Mayen unter 02651/801-0 oder jede andere Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

EPHK Jürgen Fachinger

Telefon: 0261-103-50020

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell