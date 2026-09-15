Mayen / Oberdürenbach - Polizei bearbeitet mehr als 80 neue Hinweise im Zusammenhang mit dem sexuellen Missbrauch eines Kindes im Juni 2025

Während und nach der Ausstrahlung der Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst" am 09.09.2026 gingen bei der Polizei insgesamt über 80 Anrufe und Hinweise aus der Bevölkerung zu dem sexuellen Missbrauch zum Nachteil eines Kindes am 21.06.2025 in Oberdürenbach ein. Im Wesentlichen bezogen sich die Hinweise auf den nach wie vor unbekannten Jogger, der als Zeuge in Frage kommen und der Polizei möglicherweise weitere Ermittlungsansätze bieten könnte.

Koblenz (ots) -



Während und nach der Ausstrahlung der Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst" am 09.09.2026 gingen bei der Polizei insgesamt über 80 Anrufe und Hinweise aus der Bevölkerung zu dem sexuellen Missbrauch zum Nachteil eines Kindes am 21.06.2025 in Oberdürenbach ein.



Im Wesentlichen bezogen sich die Hinweise auf den nach wie vor unbekannten Jogger, der als Zeuge in Frage kommen und der Polizei möglicherweise weitere Ermittlungsansätze bieten könnte. Es gingen u.a. weitere Ansätze zu dem getragenen Rucksack des Joggers oder auf potentielle Laufrouten ein.



Die Resonanz auf die Sendung und die bisherigen Veröffentlichungen zeigt, dass der Fall die Öffentlichkeit nach wie vor sehr bewegt. Polizei und Staatsanwaltschaft bedanken sich ausdrücklich für die bisherige Unterstützung.



Die sachbearbeitende Kriminalinspektion Mayen wertet dies Hinweise nunmehr in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Koblenz aus und erhofft sich dadurch weitere, konkrete Ermittlungsansätze. Wir bitten um Verständnis, dass wir zur Qualität der Hinweise keine näheren Informationen geben können, ohne die weiteren Ermittlungen zu gefährden.



Wir weisen nochmals auf die auf der Internetseite der Polizei veröffentlichte Fahndung hin, die unter dem Link https://s.rlp.de/4hwVAQn abrufbar ist. Dort sind die Hinweise und Beschreibung zu dem Jogger abrufbar. Die Polizei nimmt auch weiterhin Hinweise unter Tel: 02651/801-0 entgegen.



Rückfragen bitte an:



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EPHK Jürgen Fachinger

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