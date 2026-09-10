Massiv überladener Kleintransporter verliert Reifen – BAB48 ist 4,5 Stunden gesperrt!

Zwischen den Anschlussstellen Laubach und Ulmen ist die Autobahn baustellenbedingt einspurig. Hier verlor der Kleintransporter, vermutlich infolge der Überladung um über 50%, den hinteren linken Reifen. Infolgedessen kam der Kleintransporter so zum Stehen, dass es für andere Fahrzeuge nicht möglich war, die Unfallstelle zu passieren. Die Fahrbahn war komplett blockiert. Verletzt wurde niemand.

Infolge der abgelegenen Lage der Unfallstelle, des Staus und der Baustellensituation gestalteten sich die Bergungsarbeiten durch ein Spezialunternehmen als kompliziert und langwierig.

Eine Ableitung der Fahrzeuge, die im einspurigen Streckenabschnitt im Stau standen, war nicht möglich. Die Fahrzeuge am Stauende wurden zurück geführt, entgegen der Fahrtrichtung, bis zur Anschlussstelle Kaisersesch und der Stau somit teilweise aufgelöst.

Die Fahrtrichtung Trier war bis 10.45 Uhr gesperrt. Es entstand ein Stau von bis zu 8 Kilometer Länge.



Neben der Autobahnpolizei Mendig war die Autobahnmeisterei Kaisersesch und ein Bergungsunternehmen im Einsatz.



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