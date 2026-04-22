Mann bedrohte Passanten mit Schreckschusswaffe vor einem Supermarkt in Plaidt am 15.04.2026 / Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch, den 15.04.2026, um 19:07 Uhr wurde der Polizeiinspektion Andernach eine männliche Person gemeldet, die vor einem Supermarkt in der Rathausstraße in Plaidt mit einer Pistole hantiere.

Der Mann habe wahllos auf Passanten gezielt. Geschossen habe er nicht.



Unter Bezugnahme auf die Pressemeldung der Polizeiinspektion Andernach von Mittwoch, den 15.04.2026, 22:19 Uhr, bittet die Polizei nun Augenzeugen und insbesondere Personen, die unmittelbar mit dem Täter konfrontiert waren, sich bei der Polizeiinspektion Andernach zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach

PHK Daus

Telefon: 02632/921-0

E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell