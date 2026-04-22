Der Mann habe wahllos auf Passanten gezielt. Geschossen habe er nicht.
Unter Bezugnahme auf die Pressemeldung der Polizeiinspektion Andernach von Mittwoch, den 15.04.2026, 22:19 Uhr, bittet die Polizei nun Augenzeugen und insbesondere Personen, die unmittelbar mit dem Täter konfrontiert waren, sich bei der Polizeiinspektion Andernach zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Andernach
PHK Daus
Telefon: 02632/921-0
E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de
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Mann bedrohte Passanten mit Schreckschusswaffe vor einem Supermarkt in Plaidt am 15.04.2026 / Polizei sucht Zeugen
Der Mann habe wahllos auf Passanten gezielt. Geschossen habe er nicht.