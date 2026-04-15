Plaidt
Mann bedroht Passanten mit Schreckschusswaffe vor einem Supermarkt in Plaidt / Ingewahrsamnahme nach Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

Am heutigen Mittwoch, den 15.04.2026, um 19:07 Uhr wurde der Polizeiinspektion Andernach eine männlich Person gemeldet, die vor dem Supermarkt in Plaidt mit einer Pistole hantiere.

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Der Mann sei in Begleitung einer Frau und habe wahllos auf Passanten gezielt. Geschossen habe er nicht.
Durch Hinweise des Anrufers und der Bevölkerung konnte der Mann in einem Wohngebiet, unweit des Marktes, in einem parkenden Fahrzeug lokalisiert und nach anfänglicher Gegenwehr in Gewahrsam genommen werden.
Der 34-Jährige aus der Verbandsgemeinde Pellenz war zur Tatzeit alkoholisiert. Die Pistole konnte im Fahrzeug aufgefunden werden. Es handelte sich um eine nicht fertiggeladene Schreckschusswaffe. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand daher zu keiner Zeit.
Auf der Polizeidienststelle wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.
Es wurden Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung sowie Verstößen gegen das Waffengesetz u.a. eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Andernach

PHK Daus

02632/921-0


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