Koblenz
Mahnwache in Koblenz nach Anschlag auf CSD in Berlin
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Auf Grund der aktuellen Ereignisse beim CSD in Berlin wurde bei der Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Kundgebung in Form einer Mahnwache in Koblenz auf dem Münzplatz für den heutigen Sonntag in der Zeit zwischen 14 und 15 Uhr angemeldet.


Durch die Stadt Koblenz wurde die Kundgebung genehmigt und von der Koblenzer Polizei begleitet. Die Veranstaltung verlief aus polizeilicher Sicht friedlich und ohne Störungen.

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Telefon: 0261 / 92156300
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