Mahnwache in Koblenz nach Anschlag auf CSD in Berlin

Durch die Stadt Koblenz wurde die Kundgebung genehmigt und von der Koblenzer Polizei begleitet. Die Veranstaltung verlief aus polizeilicher Sicht friedlich und ohne Störungen.
Rückfragen bitte an:
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Polizeiinspektion Koblenz 1
Telefon: 0261 / 92156300
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