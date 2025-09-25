LKW-Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

09.2025, 10:25 Uhr) mitgeteilt, dass es auf der BAB61 Fahrtrichtung Norden zwischen dem Autobahndreieck Bad-Neuenahr-Ahrweiler und dem Autobahnkreuz Meckenheim zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren LKW gekommen sei.



Näheres ist noch nicht bekannt, Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind auf der Anfahrt.



Es wird nachberichtet, von Nachfragen bitten wir bis dahin abzusehen.



Rückfragen bitte an:



PASt Mendig

PHK Blesse

02652-97950





Verkehrsdirektion Koblenz



Telefon: 02611033301





Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell