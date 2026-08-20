Sowohl der Rastplatz als auch die Richtungsfahrbahn Trier mussten für die Dauer der Löschmaßnahmen gesperrt werden. Momentan dauern die Lösch- und Bergungsarbeiten noch an. Der Verkehr wird einspurig an der Örtlichkeit vorbeigeführt.
Im Einsatz sind neben den Freiwilligen Feuerwehren aus Ransbach-Baumbach und Mogendorf auch die Autobahnmeisterei sowie die Polizeiautobahnstation Montabaur.
Rückfragen bitte an:
Polizeiautobahnstation Montabaur
Tel.: 02602-93270
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LKW Brand sorgt für Vollsperrung der BAB 48 im Berufsverkehr
Sowohl der Rastplatz als auch die Richtungsfahrbahn Trier mussten für die Dauer der Löschmaßnahmen gesperrt werden. Momentan dauern die Lösch- und Bergungsarbeiten noch an. Der Verkehr wird einspurig an der Örtlichkeit vorbeigeführt.