Höhr-Grenzhausen
LKW Brand sorgt für Vollsperrung der BAB 48 im Berufsverkehr
Symbolbild
dpa

Heute Morgen geriet gegen 08:41 Uhr eine Sattelzugmaschine auf dem Rastplatz Mühlholz auf der BAB 48 in Fahrtrichtung Trier in Brand.

Sowohl der Rastplatz als auch die Richtungsfahrbahn Trier mussten für die Dauer der Löschmaßnahmen gesperrt werden. Momentan dauern die Lösch- und Bergungsarbeiten noch an. Der Verkehr wird einspurig an der Örtlichkeit vorbeigeführt.

Im Einsatz sind neben den Freiwilligen Feuerwehren aus Ransbach-Baumbach und Mogendorf auch die Autobahnmeisterei sowie die Polizeiautobahnstation Montabaur.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Montabaur
Tel.: 02602-93270


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