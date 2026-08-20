LKW Brand sorgt für Vollsperrung der BAB 48 im Berufsverkehr

Sowohl der Rastplatz als auch die Richtungsfahrbahn Trier mussten für die Dauer der Löschmaßnahmen gesperrt werden. Momentan dauern die Lösch- und Bergungsarbeiten noch an. Der Verkehr wird einspurig an der Örtlichkeit vorbeigeführt.



Im Einsatz sind neben den Freiwilligen Feuerwehren aus Ransbach-Baumbach und Mogendorf auch die Autobahnmeisterei sowie die Polizeiautobahnstation Montabaur.



Rückfragen bitte an:



Polizeiautobahnstation Montabaur

Tel.: 02602-93270





Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell