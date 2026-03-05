Lkw-Brand im Industriegebiet





Der Fahrer des Fahrzeugs stellte während der Fahrt eine starke Rauchentwicklung im Motorraum seines Sattelschleppers fest. Geistesgegenwärtig steuerte er das Fahrzeug auf den großen, freien Vorplatz der Firma Bier-Schneider und hielt dort an.

Während aus dem Motorraum bereits die ersten Flammen schlugen, verließ der Fahrer unverletzt das Führerhaus, brachte sich in Sicherheit und verständigte die Feuerwehr.



Diese rückte kurze Zeit später an und löschte das mittlerweile im Vollbrand stehende Führerhaus, welches vollständig ausbrannte.



Für die Dauer der Löscharbeiten musste der vordere Teil der Industriestraße vollständig gesperrt werden. Als Ursache für den Ausbruch des Brandes wurde ein technischer Defekt ermittelt.



