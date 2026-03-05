Lkw Auffahrunfall vor dem AK Meckenheim

53501 Grafschaft, BAB 61, FR Köln, km 178 (ots) - Heute morgen gegen 07:55 Uhr kam es auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Köln zu einem Lkw-Auffahrunfall vor dem Autobahnkreuz Meckenheim.



Ein Lkw mit Anhänger fuhr einem Lkw-Autotransporter aus bislang ungeklärter Ursache am Stauende auf.

Durch eine Gefahrenbremsung konnte der auffahrende 31-Jährige vermutlich Schlimmeres verhindern, er wurde nach jetzigem Stand nur leicht verletzt in ein naheliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Aktuell sind 2 von 3 Fahrspuren der Richtungsfahrbahn Köln noch zwecks Bergung der Lkws gesperrt, es gibt einen Rückstau von ca. 8 km.

Es entstand Sachschaden im niedrigen 6 stelligen Bereich.

Die Bergung wird vermutlich noch 2 Stunden andauern.



