LKW-Alleinunfall auf der BAB 61 führt zu Vollsperrung und langem Stau

Grafschaft (ots) -



Heute Morgen um 05:28 Uhr kam ein 61-jähriger Fahrer eines Sattelzuges, welcher die A61 in aus Richtung Köln in Fahrtrichtung Koblenz befuhr, am Autobahndreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler aufgrund Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab.



Hierbei gelangte er in ein größeres Waldstück, welches die A61 von der rechts abknickenden Tangente der Abfahrt zur A573 abtrennt.

Der Sattelzug kam erst nach ca. 100m beschädigt in dem Waldstück zum Stehen.



Der Fahrer blieb dabei unverletzt.



Bei dem Unfall beschädigte der Lkw-Fahrer ein Verkehrsschild, welches aus der Verankerung gerissen wurde und richtete leichten Flurschaden an. Es entstand Sachschaden in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrages.



Zur Bergung des 28 Tonnen schweren LKW musste durch das Abschleppunternehmen ein Kran unmittelbar links neben dem im Waldstück verunglückten Sattelzug auf der A61 platziert werden, um diesen zu bergen.

Aufgrund der aufwendigen Bergung musste hierzu die Richtungsfahrbahn Koblenz ab dem AD Bad Neuenahr-Ahrweiler zwischen 10 Uhr und 15 Uhr für ca. 5 Stunden gesperrt und der Verkehr von dort aus über die angrenzende A573, B266 und fort folgend über die A571 zurück auf die A61 am AD Sinzig ab- und umgeleitet werden.



Der Rückstau, der durch die Sperrung und Ableitung entstand, reichte teilweise bis 10km zurück.



Im Einsatz waren neben der Polizeiautobahnstation Mendig, die Autobahnmeisterei Mendig sowie ein Abschleppunternehmen.



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Verkehrsdirektion Koblenz

Polizeiautobahnstation Mendig

PHK Thomas Lumpp



Telefon: 02652 9795-0





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