Lebensmittelkontrolle der Polizei und des Veterinäramtes

Montabaur - Am 02.03.2026 fand in der Zeit von 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr eine gemeinsame Lebensmittelkontrolle des Veterinäramtes der Kreisverwaltung Montabaur und der Polizeiautobahnstation Montabaur auf der Tank- und Rastanlage Montabaur statt.

Der Schwerpunkt der Kontrolle lag auf Lebensmittel- und Tiertransporten. Neben 6 Tiertransporten wurden auch mehrere Transporter kontrolliert, die Lebensmittel transportierten. Es wurde ungekühltes Fleisch und alkoholische Getränke sichergestellt und durch die Kreisverwaltung der Vernichtung zugeführt.
Ein Fahrzeugführer war ohne Führerschein unterwegs und ein weiterer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Zudem wurde in 3 Fällen die Ladungssicherung beanstandet und 2 Verstöße gegen die Sozialvorschriften festgestellt.

