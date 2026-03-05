Lebensmittelkontrolle der Polizei und des Veterinäramtes

Der Schwerpunkt der Kontrolle lag auf Lebensmittel- und Tiertransporten. Neben 6 Tiertransporten wurden auch mehrere Transporter kontrolliert, die Lebensmittel transportierten. Es wurde ungekühltes Fleisch und alkoholische Getränke sichergestellt und durch die Kreisverwaltung der Vernichtung zugeführt.
Ein Fahrzeugführer war ohne Führerschein unterwegs und ein weiterer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Zudem wurde in 3 Fällen die Ladungssicherung beanstandet und 2 Verstöße gegen die Sozialvorschriften festgestellt.
