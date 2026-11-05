Landesweite Schwerpunktkontrolle bezüglich der Einhaltung des Waffen- und Messerverbots im Bereich ÖPNV - hier: Ergebnis des Polizeipräsidiums Koblenz

Ziel der Maßnahme war es, Fahrgäste erneut im Hinblick auf die gesetzlichen Bestimmungen zu sensibilisieren und Verstöße entsprechend zu ahnden. Im Ergebnis wurden über 1000 Personen kontrolliert, insgesamt 17 Strafverfahren und knapp 30 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Sichergestellt wurden über 70 Gegenstände, darunter u.a. 27 Messer, 1 Schlagring und 2 Pfeffersprays. Darüber hinaus wurden Betäubungsmittel aufgefunden und ebenfalls sichergestellt.
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Ziel der Maßnahme war es, Fahrgäste erneut im Hinblick auf die gesetzlichen Bestimmungen zu sensibilisieren und Verstöße entsprechend zu ahnden. Im Ergebnis wurden über 1000 Personen kontrolliert, insgesamt 17 Strafverfahren und knapp 30 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Sichergestellt wurden über 70 Gegenstände, darunter u.a. 27 Messer, 1 Schlagring und 2 Pfeffersprays. Darüber hinaus wurden Betäubungsmittel aufgefunden und ebenfalls sichergestellt.