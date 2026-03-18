Lahnstein - Terrorismusabwehrübung GETEX 2026 am 18.03.2026 in Lahnstein

Es kommen Waffen und Übungsmunition zum Einsatz, insofern können im Bereich um die Kaserne Schussgeräusche wahrnehmbar sein.
Es besteht keine Gefahr, dennoch sind Polizeikräfte im Außenbereich der Kaserne verstärkt präsent und ansprechbar.
Wir melden, wenn die Übung beendet ist.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle - O. Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
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