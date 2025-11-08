Lahnstein - Sachbeschädigungen an PKW in der Braubacher Straße - Zeugenaufruf

in den frühen Morgenstunden ist es in der Braubacher Straße in Oberlahnstein zwischen Südallee und Adolfstraße zu Sachbeschädigungen an geparkten PKW gekommen. Hierbei beschädigten bisher unbekannte Täter die Außenspiegel von mindestens 5 PKW. Die Täter sind bisher nicht bekannt.



Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lahnstein unter 02621 9130 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lahnstein



Telefon: 02621-9130





