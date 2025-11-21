Lahnstein - Polizeiliche Übung im Bereich der BBS Lahnstein

Heute Nachmittag findet zwischen 15.00-17.00 Uhr in bzw. an der Berufsbildenden Schule Lahnstein (Schulstraße) eine polizeiliche Übung statt.





In diesem Bereich werden Einsatzkräfte mit entsprechender Schutzausstattung das Vorgehen in größeren Gebäudekomplexen beüben. Es kann in dem Bereich allenfalls zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.



Es besteht keine Gefahr für Anwohner oder Verkehrsteilnehmer.



