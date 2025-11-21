In diesem Bereich werden Einsatzkräfte mit entsprechender Schutzausstattung das Vorgehen in größeren Gebäudekomplexen beüben. Es kann in dem Bereich allenfalls zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.
Es besteht keine Gefahr für Anwohner oder Verkehrsteilnehmer.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
EPHK Jürgen Fachinger
Telefon: 0261-103-50020
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Lahnstein - Polizeiliche Übung im Bereich der BBS Lahnstein