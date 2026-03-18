Lahnstein - Beendigung der Terrorismusabwehrübung GETEX 2026 in Lahnstein

Die Erfahrungen des Tages werden in der Folge zusammengetragen und ausgewertet. Sie bieten den beteiligten Sicherheitsbehörden eine wesentliche Grundlage für die Planung von Entscheidungsprozessen und Reaktionsmustern im Ernstfall.



Etwaige Störungen im Bereich Lahnstein konnten auf ein Minimum beschränkt werden. Wir bedanken uns für das Verständnis.



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