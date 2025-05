Längerer Rückstau nach Unfall und Pannen LKW

Am Dienstag, den 27.05.2025, gegen 10:57 Uhr wurde der Polizeiautobahnstation Montabaur ein umgekippter Transporter mit Anhänger, auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Köln, in Höhe des KM 74,5, gemeldet.

Entgegen der Erstmeldung wurde in dem alleinbeteiligten Transporter niemand verletzt. Im Rückstau blieb dann ein LKW, mit technischen Problemen, auf dem mittleren Fahrstreifen liegen, weshalb der Verkehr lediglich auf dem linken Fahrstreifen an dem PannenLKW und an der Unfallstelle vorbeifließen konnte. Dadurch kam es zu einem längeren Rückstau von ca. 6 km. Im Einsatz waren Kräfte der Autobahnpolizei Montabaur, des Rettungsdienstes, der Feuerwehr Ransbach-Baumbach, die Autobahnmeisterei Montabaur und des Abschleppdienstes.



