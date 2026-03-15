Die Identität des Toten ist bislang noch nicht geklärt. Derzeit bestehen keine Hinweise auf Fremdverschulden. Die Kriminalpolizei in Koblenz hat die Ermittlungen aufgenommen.
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Ländung einer Wasserleiche aus der Mosel
Die Identität des Toten ist bislang noch nicht geklärt. Derzeit bestehen keine Hinweise auf Fremdverschulden. Die Kriminalpolizei in Koblenz hat die Ermittlungen aufgenommen.