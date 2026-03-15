Polizeipräsidium Koblenz
Ländung einer Wasserleiche aus der Mosel
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Koblenz OT Metternich (ots) - Am 15.03.2026, gegen 11:15 Uhr, kam es in Koblenz zur Ländung einer männlichen Wasserleiche, welche durch Polizei- und Feuerwehrkräfte aus der Mosel geborgen wurde.

Die Identität des Toten ist bislang noch nicht geklärt. Derzeit bestehen keine Hinweise auf Fremdverschulden. Die Kriminalpolizei in Koblenz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Mario Winter,PHK (PvD)
Führungszentrale
Telefon: 0261-103-0
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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