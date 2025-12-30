Länderübergreifende Kontrollen zur dunklen Jahreszeit

Der gemeinsame Schulterschluss der beiden Bundesländer setzt ein
wichtiges Signal in der länderübergreifenden Kriminalitätsbekämpfung.
Die Polizeipräsidenten der Polizeipräsidien Westhessen, Herr Gutzeit,
und Koblenz, Herr Süs, begleiteten die Aktion und machten sich
persönlich ein Bild von der Kontrolle.
Es wurden nacheinander zwei Kontrollstellen eingerichtet.
Die erste befand sich zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr in Hessen an
der Bundesstraße 49 bei Beselich. Es wurden 55 Fahrzeuge und 75
Personen kontrolliert. Für einen Fahrer endete die Fahrt an der
Kontrollstelle, da der Verdacht bestand, dass er unter
Betäubungsmitteln stand. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren
sowie fünf weitere Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten wurden
eingeleitet. An drei Autos stellten die Kontrollierenden
Fahrzeugmängel fest, die zweimal zum Erlöschen der Betriebserlaubnis
führten.
Die zweite Kontrollstelle wurde auf einem Parkplatz in Görgeshausen
an der Anschlussstelle "Diez" der Bundesautobahn 3 in der Zeit von
20:15 Uhr bis 22:00 Uhr durchgeführt. Die Einsatzkräfte
kontrollierten 62 Fahrzeuge und 86 Personen. Auch hier wurde eine
Verkehrsstrafanzeige wegen des Fahrens unter dem Einfluss von
Betäubungsmitteln gefertigt. Dazu kamen drei
Ordnungswidrigkeitsanzeigen und drei Fahrzeuge mit Mängeln.
Insgesamt waren knapp 50 Beamtinnen und Beamte aus Hessen und aus
Rheinland-Pfalz bei den kalten Temperaturen und leichtem Schneefall
vor Ort im Einsatz.
