Länderübergreifende Kontrollen zur dunklen Jahreszeit



Der gemeinsame Schulterschluss der beiden Bundesländer setzt ein

wichtiges Signal in der länderübergreifenden Kriminalitätsbekämpfung.



Die Polizeipräsidenten der Polizeipräsidien Westhessen, Herr Gutzeit,

und Koblenz, Herr Süs, begleiteten die Aktion und machten sich

persönlich ein Bild von der Kontrolle.



Es wurden nacheinander zwei Kontrollstellen eingerichtet.



Die erste befand sich zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr in Hessen an

der Bundesstraße 49 bei Beselich. Es wurden 55 Fahrzeuge und 75

Personen kontrolliert. Für einen Fahrer endete die Fahrt an der

Kontrollstelle, da der Verdacht bestand, dass er unter

Betäubungsmitteln stand. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren

sowie fünf weitere Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten wurden

eingeleitet. An drei Autos stellten die Kontrollierenden

Fahrzeugmängel fest, die zweimal zum Erlöschen der Betriebserlaubnis

führten.

Die zweite Kontrollstelle wurde auf einem Parkplatz in Görgeshausen

an der Anschlussstelle "Diez" der Bundesautobahn 3 in der Zeit von

20:15 Uhr bis 22:00 Uhr durchgeführt. Die Einsatzkräfte

kontrollierten 62 Fahrzeuge und 86 Personen. Auch hier wurde eine

Verkehrsstrafanzeige wegen des Fahrens unter dem Einfluss von

Betäubungsmitteln gefertigt. Dazu kamen drei

Ordnungswidrigkeitsanzeigen und drei Fahrzeuge mit Mängeln.



Insgesamt waren knapp 50 Beamtinnen und Beamte aus Hessen und aus

Rheinland-Pfalz bei den kalten Temperaturen und leichtem Schneefall

vor Ort im Einsatz.



