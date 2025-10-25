Ladendiebstahl von 28 Flaschen Champagner und Whiskey

Die nachträgliche Auswertung der Videoüberwachung ergab, dass der Täter die Flaschen in mitgeführte Einkaufstaschen in seinem Einkaufswagen lud und diese mit Säcken Katzenstreu verdeckte. Dem Täter gelang es in einem unbeobachteten Moment den Kassenbereich über eine unbesetzte Kasse mit dem Einkaufswagen zu verlassen.



Der Täter war circa 25 Jahre alt, hatte eine untersetzte Statur und dunkle Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er ein rotes T-Shirt und eine Brille.



Zeugen, die Hinweise auf Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bendorf zu melden.



