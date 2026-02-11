Kruft - Einbruch in stillgelegtes Werksgelände

Hier kam es in der Vergangenheit wiederholt zu Kupferdiebstählen.

Mit starken Kräften wurde das Gelände umstellt, zudem war ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Eine Person konnte angetroffen und festgenommen werden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.



Die Polizeiinspektion Andernach bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, diese unter Telefon 02632/9210 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Andernach

PHK Künzler

Telefon: 02632/9210





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz