Bei Kripo Koblenz Live -reloaded- erleben Interessierte ab 15 Jahren hautnah, wie echte Verbrechen aufgedeckt werden.

Am Freitag, den 21.03.2025 von 14 bis 17 Uhr gibt es exklusive Einblicke in die Welt der Spurensuche und -Sicherung, Vernehmungstechniken und Ermittlungstaktiken.

Außerdem ist die Einstellungsberatung vor Ort und steht zu allen Fragen rund um den Weg zur Polizei Rheinland-Pfalz Rede und Antwort.



Wann? Freitag, 21.03.2025, von 14:00 bis 17:00 Uhr



Wo? Polizeipräsidium Koblenz



Achtung: Die Teilnehmeranzahl ist auf 30 Personen begrenzt!



Anmeldungen bitte bis 17.03.2025 per E-Mail an kdkoblenz@polizei.rlp.de



