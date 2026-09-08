Kontrollen nach Bürgerbeschwerden

Dort würden immer wieder Elektrokleinstfahrzeuge (sog. E-Scooter) teilweise gefährdend und rücksichtslos die dortigen Verkehrsflächen befahren.



Dazu wurden bereits durch den Bezirksdienst der hiesigen Dienststelle bereits Kontrollmaßnahmen durchgeführt. Am heutigen Tage wurden stationäre und mobile Kontrollen unter dem Einsatz von Polizeimotorrädern, insbesondere zu den Zeiten des Schulbeginns und des Schulendes, durchgeführt. Dabei konnten die gefährdenden und rücksichtslosen Fahrweisen nicht festgestellt werden. Allerdings wurden viele Verkehrsteilnehmer auf Elektrokleinstfahrzeugen und Fahrrädern festgestellt, die widerrechtlich die dortigen Verkehrsflächen befuhren, die nicht für Sie freigegeben waren. Durch die Kontrollkräfte wurde eine Vielzahl an verkehrserzieherischen Gesprächen geführt und Ordnungswidrigkeiten geahndet. Bei der Verkehrsüberwachung am Mittag konnte festgestellt werden, dass bereits einige Verkehrsteilnehmer ihr Verhalten geändert hatten.



Die Polizeiinspektion Koblenz 1 weist daraufhin, dass weitere Kontrollen folgen werden.



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Polizeiinspektion Koblenz 1

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