Kontrollen des Waffen- und Messerverbots im öffentlichen Nahverkehr

Insbesondere in Bezug auf die geltende Waffenverbotsverordnung im Bereich des ÖPNV und seiner Verkehrsmittel sowie Einrichtungen wurden verschiedene Bushaltestellen im Innenstadtbereich ins Visier genommen.
Es wurden 16 Personen kontrolliert - bei zwei von ihnen konnten verbotene Gegenstände aufgefunden werden. Bei der Durchsuchung eines 18-Jährigen wurde ein zugriffsbereiter Teleskopschlagstock aufgefunden und sichergestellt. Zudem wurde bei einer weiteren männlichen 26-jährigen Person Pfefferspray aufgefunden und ebenfalls präventiv sichergestellt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.
