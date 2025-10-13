Kontrolle von 102 Zweirädern in Boppard

Der Zweiradkontrolltrupp der Polizeidirektion Koblenz führte am Sonntag, den 12.10.2025 in der Zeit von 10:30 Uhr bis 16:15 Uhr Zweiradkontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Boppard durch.





Bei milder Wetterlage wurden von den eingesetzten Polizeibeamten insgesamt 102 Zweiräder einer Verkehrskontrolle unterzogen.



Die polizeilichen Maßnahmen wurden von den kontrollierten Personen sowie Spaziergängern positiv wahrgenommen. Erfreulicherweise wurden lediglich kleinere Mängel an den Motorrädern festgestellt.



