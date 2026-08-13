Kontrolle "Müll-und Schrottsammler"

Am 12.08.2026 wurde in der Zeit von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr eine Sonderkontrolle Müll- und Schrottsammler durchgeführt.

Dazu wurde eine stationäre Kontrollstelle im Industriegebiet Koblenz eingerichtet. Die Kontrolle fand mit Unterstützung der Verkehrsdirektion Koblenz, dem Landeskriminalamt und dem Sonderabfallmanagement statt. Dabei konnten mehrere Verstöße (u.a. Überladung, Ladungssicherung, Verstöße gegen die Kreislaufwirtschaftsgesetze) festgestellt werden. Es wurden diverse Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



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