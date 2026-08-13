Dazu wurde eine stationäre Kontrollstelle im Industriegebiet Koblenz eingerichtet. Die Kontrolle fand mit Unterstützung der Verkehrsdirektion Koblenz, dem Landeskriminalamt und dem Sonderabfallmanagement statt. Dabei konnten mehrere Verstöße (u.a. Überladung, Ladungssicherung, Verstöße gegen die Kreislaufwirtschaftsgesetze) festgestellt werden. Es wurden diverse Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
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Kontrolle "Müll-und Schrottsammler"
Dazu wurde eine stationäre Kontrollstelle im Industriegebiet Koblenz eingerichtet. Die Kontrolle fand mit Unterstützung der Verkehrsdirektion Koblenz, dem Landeskriminalamt und dem Sonderabfallmanagement statt. Dabei konnten mehrere Verstöße (u.a. Überladung, Ladungssicherung, Verstöße gegen die Kreislaufwirtschaftsgesetze) festgestellt werden. Es wurden diverse Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.