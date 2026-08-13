Koblenz
Kontrolle "Müll-und Schrottsammler"
Symbolbild
dpa

Am 12.08.2026 wurde in der Zeit von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr eine Sonderkontrolle Müll- und Schrottsammler durchgeführt.

Dazu wurde eine stationäre Kontrollstelle im Industriegebiet Koblenz eingerichtet. Die Kontrolle fand mit Unterstützung der Verkehrsdirektion Koblenz, dem Landeskriminalamt und dem Sonderabfallmanagement statt. Dabei konnten mehrere Verstöße (u.a. Überladung, Ladungssicherung, Verstöße gegen die Kreislaufwirtschaftsgesetze) festgestellt werden. Es wurden diverse Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Koblenz 2

Telefon: 0261-103-54230


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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