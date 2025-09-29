Kontrolle der Tuner-/Poser-/Raserszene im Bereich Koblenz





Im Rahmen von vergangenen Kontrollen sowie durch zahlreiche

Bürgerbeschwerden konnte erhoben werden, dass insbesondere in der

Alt- und Neustadt in Koblenz die Poserszene weiterhin durch

ruhestörenden Lärm auffällt.



Insgesamt wurden 45 Verkehrskontrollen durchgeführt. In fünf Fällen

war die Betriebserlaubnis der jeweiligen Fahrzeuge erloschen, neun

Poserverstöße wurden festgestellt und entsprechend geahndet.

Im Rahmen des Einsatzes wurden mobile Geschwindigkeitsmessungen

durchgeführt und hierbei neun Anzeigen (alle im Fahrverbotsbereich)

eingeleitet.

Der Tagesschnellste wurde mit 150 km/h bei erlaubten 70 km/h

gemessen. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer erreichte 170 km/h bei

erlaubten 100 km/h.

Ein Pkw-Fahrer, welcher durch starkes Beschleunigen auffiel und mit

ungefähr 100 km/h die Neustadt (entlang des Schlosses) befuhr, hatte

zuvor sein vorderes Kennzeichen demontiert. Eine entsprechende

Anzeige wurde gefertigt.

Gegen einen anderen Fahrer wurde ein Verfahren aufgrund eines

illegalen Straßenrennens eingeleitet. Die Fahrt führte von der B9

(Höhe Europabrücke) über die B327 (Südbrücke), die B42 in Richtung

Lahnstein bis zur B 260 in Fahrtrichtung Bad Ems. Der Fahrer

missachtete die Anhaltesignale des zivilen Streifenwagens und

erreichte streckenweise eine Geschwindigkeit von 150 km/h.



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle O.Jutz

Telefon: 0261-103-50021

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





