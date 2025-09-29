Kontrolle der Tuner-/Poser-/Raserszene im Bereich Koblenz

Im Rahmen von vergangenen Kontrollen sowie durch zahlreiche
Bürgerbeschwerden konnte erhoben werden, dass insbesondere in der
Alt- und Neustadt in Koblenz die Poserszene weiterhin durch
ruhestörenden Lärm auffällt.
Insgesamt wurden 45 Verkehrskontrollen durchgeführt. In fünf Fällen
war die Betriebserlaubnis der jeweiligen Fahrzeuge erloschen, neun
Poserverstöße wurden festgestellt und entsprechend geahndet.
Im Rahmen des Einsatzes wurden mobile Geschwindigkeitsmessungen
durchgeführt und hierbei neun Anzeigen (alle im Fahrverbotsbereich)
eingeleitet.
Der Tagesschnellste wurde mit 150 km/h bei erlaubten 70 km/h
gemessen. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer erreichte 170 km/h bei
erlaubten 100 km/h.
Ein Pkw-Fahrer, welcher durch starkes Beschleunigen auffiel und mit
ungefähr 100 km/h die Neustadt (entlang des Schlosses) befuhr, hatte
zuvor sein vorderes Kennzeichen demontiert. Eine entsprechende
Anzeige wurde gefertigt.
Gegen einen anderen Fahrer wurde ein Verfahren aufgrund eines
illegalen Straßenrennens eingeleitet. Die Fahrt führte von der B9
(Höhe Europabrücke) über die B327 (Südbrücke), die B42 in Richtung
Lahnstein bis zur B 260 in Fahrtrichtung Bad Ems. Der Fahrer
missachtete die Anhaltesignale des zivilen Streifenwagens und
erreichte streckenweise eine Geschwindigkeit von 150 km/h.
