Bendorf/Rhein
Komplizierte Bergung eines festgefahrenen Pkw
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Am späten Nachmittag des 02.10.2026 wurde die Polizeiinspektion Bendorf über einen festgefahrenen Pkw auf der L 306 zwischen Bendorf und dem Ortsteil Stromberg informiert.

Zwecks Bergung des Fahrzeuges war bereits die Feuerwehr vor Ort. Ein polizeiliches Erscheinen war zunächst nicht vonnöten.

Letzten Endes zog sich die Bergung über mehrere Stunden, wobei hierfür auch ein Abschleppdienst mit Kran vor Ort erschien.

Die L 306 musste für kurze Zeit voll gesperrt werden und es versammelten sich diverse Schaulustige vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Bendorf

Telefon: 02622 - 94020
Email: pibendorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


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