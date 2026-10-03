Komplizierte Bergung eines festgefahrenen Pkw

Zwecks Bergung des Fahrzeuges war bereits die Feuerwehr vor Ort. Ein polizeiliches Erscheinen war zunächst nicht vonnöten.



Letzten Endes zog sich die Bergung über mehrere Stunden, wobei hierfür auch ein Abschleppdienst mit Kran vor Ort erschien.



Die L 306 musste für kurze Zeit voll gesperrt werden und es versammelten sich diverse Schaulustige vor Ort.



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