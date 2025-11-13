Durch die Kollision wurden die beiden Nutzer des Scooters offenbar verletzt, verließen jedoch vor Eintreffen der Polizei die Unfallörtlichkeit.
Der Pkw wurde bei dem Zusammenstoß im Frontbereich leicht beschädigt.
Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion 1 Koblenz unter 0261-92156 300 in Verbindung zu setzen.
Kollision zwischen Pkw und E-Scooter - Polizei sucht Zeugen