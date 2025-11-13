Kollision zwischen Pkw und E-Scooter - Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag, 11.11.25 verließ eine Pkw-Fahrerin gegen 18.30 Uhr das Parkhaus des Schängel-Centers und kollidierte im Bereich der Rampe mit einem E-Scooter, der mit zwei offensichtlich minderjährigen Personen besetzt war und entgegen der Fahrtrichtung die Rampe hinunterfuhr.



Durch die Kollision wurden die beiden Nutzer des Scooters offenbar verletzt, verließen jedoch vor Eintreffen der Polizei die Unfallörtlichkeit.

Der Pkw wurde bei dem Zusammenstoß im Frontbereich leicht beschädigt.



Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion 1 Koblenz unter 0261-92156 300 in Verbindung zu setzen.



