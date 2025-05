Körperverletzungsdelikt unter Jugendlichen

Aus bisher unbekannter Ursache gerieten die Personengruppen in Streit, in dessen Verlauf Holzlatten als Schlagwerkzeuge eingesetzt wurden, welche zu leichten Verletzungen bei mehreren Jugendlichen führten. Durch eine sehr schnelle Einsatzwahrnehmung seitens der Polizei Andernach, welche durch benachbarte Polizeikräfte unterstützt wurde, konnten die Streitparteien getrennt und weitere Straftaten verhindert werden.



Es erfolgten umfangreiche Personenkontrollen und eine umfassende Beweisaufnahme für das eingeleitete Strafverfahren. Dadurch gelang es bereits frühzeitig, erste Tatverdächtige zu identifizieren. Die weiteren Ermittlungen dauern an.



Die Polizei Andernach wird auch künftig verstärkte Kontrollen von Jugendlichen durchführen, die sich im öffentlichen Raum nicht regelkonform verhalten. Durch die wahrnehmbare Polizeipräsenz sollen Straftaten verhindert und das subjektive Sicherheitsempfinden gestärkt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach



Telefon: 02632-921 0

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell