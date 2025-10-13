Körperverletzung nach Streit in Gaststätte – Opfer schwer verletzt

In der Nacht von Samstag, 11.10. auf Sonntag, 12.10.25 kam es in einer Gaststätte in Bad Neuenahr gegen 04.25 Uhr zum Streit zwischen zwei Männern. Im Rahmen der Auseinandersetzung verletzte ein 25-jähriger Mann seinen 36-jährigen Kontrahenten mit einem Messer oder ähnlich gefährlichem Gegenstand derart schwer, dass dieser hierbei lebensgefährlich verletzt wurde.

In der Nacht von Samstag, 11.10. auf Sonntag, 12.10.25 kam es in

einer Gaststätte in Bad Neuenahr

gegen 04.25 Uhr zum Streit zwischen zwei Männern.

Im Rahmen der Auseinandersetzung verletzte ein 25-jähriger Mann

seinen 36-jährigen Kontrahenten mit einem Messer oder ähnlich

gefährlichem Gegenstand derart schwer, dass dieser hierbei

lebensgefährlich verletzt wurde. Das Opfer musste notoperiert werden

und schwebte zeitweise in Lebensgefahr.

Im Zuge der intensiven Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige

noch am gleichen Tag angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Nach richterlicher Vorführung am heutigen Montag wurde der Mann

aufgrund des Vorwurfs der versuchten Tötung in die

Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die Ermittlungen hinsichtlich des genauen Tatablaufs sowie der

Motivlage dauern an.



