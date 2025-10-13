Körperverletzung nach Streit in Gaststätte – Opfer schwer verletzt

Koblenz (ots) –
In der Nacht von Samstag, 11.10. auf Sonntag, 12.10.25 kam es in
einer Gaststätte in Bad Neuenahr
gegen 04.25 Uhr zum Streit zwischen zwei Männern.
Im Rahmen der Auseinandersetzung verletzte ein 25-jähriger Mann
seinen 36-jährigen Kontrahenten mit einem Messer oder ähnlich
gefährlichem Gegenstand derart schwer, dass dieser hierbei
lebensgefährlich verletzt wurde. Das Opfer musste notoperiert werden
und schwebte zeitweise in Lebensgefahr.
Im Zuge der intensiven Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige
noch am gleichen Tag angetroffen und vorläufig festgenommen werden.
Nach richterlicher Vorführung am heutigen Montag wurde der Mann
aufgrund des Vorwurfs der versuchten Tötung in die
Justizvollzugsanstalt verbracht.
Die Ermittlungen hinsichtlich des genauen Tatablaufs sowie der
Motivlage dauern an.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Koblenz (ots) –