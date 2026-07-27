Die Geschädigte war auf dem Rückweg von einem Musikfestival auf der
Festung Ehrenbreitstein zu ihrem PKW, welcher in der Straße
Niederberger Höhe geparkt war.
Der unbekannte Täter sei, so die bisherigen Ermittlungen, bereits
zuvor auf dem Festival durch aggressives Verhalten aufgefallen.
Beschreibung:
ca. 185cm groß
stämmige/breite Figur
südländischem Aussehen
auffällig gelbes T-Shirt
sprach vermutlich spanisch oder portugiesisch
Zeugen, welche Angaben zu dem gesuchten Täter oder der Tat machen
können, werden geben Kontakt mit der Polizeiinspektion Koblenz 1
unter 0261/ 92 156 300 oder jeden anderen Polizeidienststelle
aufzunehmen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle O. Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Körperverletzung nach Festivalbesuch in Koblenz
Lesezeit 1 Minute