Körperverletzung nach Festivalbesuch in Koblenz

Am Sonntag, den 26.07.2026, gegen 22:05 Uhr, wurde eine Passantin von einem noch unbekannten männlichen Täter in der Straße Niederberger Höhe Ecke Johannes-Casel-Straße mit mehreren Faustschlägen gegen den Hinterkopf attackiert.



Die Geschädigte war auf dem Rückweg von einem Musikfestival auf der

Festung Ehrenbreitstein zu ihrem PKW, welcher in der Straße

Niederberger Höhe geparkt war.

Der unbekannte Täter sei, so die bisherigen Ermittlungen, bereits

zuvor auf dem Festival durch aggressives Verhalten aufgefallen.

Beschreibung:

ca. 185cm groß

stämmige/breite Figur

südländischem Aussehen

auffällig gelbes T-Shirt

sprach vermutlich spanisch oder portugiesisch



Zeugen, welche Angaben zu dem gesuchten Täter oder der Tat machen

können, werden geben Kontakt mit der Polizeiinspektion Koblenz 1

unter 0261/ 92 156 300 oder jeden anderen Polizeidienststelle

aufzunehmen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle O. Jutz

Telefon: 0261-103-50021

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





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