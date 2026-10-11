Körperverletzung mit Folgen

Bei Eintreffen der Streife befand sich keiner der Konkurrenten vor Ort. Stattdessen meldete sich ein PKW-Fahrer, dass der Fahrer eines weißen Jaguar gerade seinen linken Seitenspiegel abgefahren und dann geflüchtet sei. Anhand des genannten Kennzeichens konnte der flüchtige Wagen etwa 30 Minuten später in der Ferdinand-Sauerbruch-Straße durch eine Streife erkannt werden. Der 25-jährige Fahrer war zusätzlich leicht alkoholisiert und musste daher für weitere Maßnahmen zur Dienststelle verbracht werden. Ihn erwarten Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs. Im PKW befand sich der Geschädigte der Schlägerei. Er erklärte, dass sein Bruder ihn gerade ins Krankenhaus fahren wollte. Für ihn wurde ein Rettungswagen angefordert.



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