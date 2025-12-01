Körperliche Auseinandersetzung in Kruft zwischen 2 männl. Personen im Ortskern.

Danach entfernte er sich mit einem roten Kleinwagen in unbekannte Richtung. Der Geschädigte erlitt durch den Angriff diverse Verletzungen.
Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Andernach zu melden.
Rückfragen bitte an:
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Andernach
(ggf. Ansprechpartner einfügen)
Telefon: 02632-921-0
PI Andernach: https://www.polizei.rlp.de/die-polizei/
dienststellen/polizeipraesidium-koblenz/unsere-dienststellen/polizeid
irektion-koblenz/polizeiinspektion-andernach
E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Danach entfernte er sich mit einem roten Kleinwagen in unbekannte Richtung. Der Geschädigte erlitt durch den Angriff diverse Verletzungen.