Körperliche Auseinandersetzung in Kruft zwischen 2 männl. Personen im Ortskern.

Am 01.12.2025 gegen 17:30 Uhr kam es in der Bachstraße in 56642 Kruft zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der der Täter mit einer Brechstange auf den Geschädigten eingeschlagen haben soll.

Danach entfernte er sich mit einem roten Kleinwagen in unbekannte Richtung. Der Geschädigte erlitt durch den Angriff diverse Verletzungen.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Andernach zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach

Telefon: 02632-921-0

PI Andernach: https://www.polizei.rlp.de/die-polizei/

dienststellen/polizeipraesidium-koblenz/unsere-dienststellen/polizeid

irektion-koblenz/polizeiinspektion-andernach

E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de



