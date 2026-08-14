Dabei wurden zwei Personen einer Gruppe leicht verletzt- eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen übernommen- diese dauern weiterhin an. Nähere Angaben können zurzeit nicht gemacht werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
K. Zorn
Telefon: 0261-103-50022
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Körperliche Auseinandersetzung in Koblenz-Rübenach
Dabei wurden zwei Personen einer Gruppe leicht verletzt- eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen übernommen- diese dauern weiterhin an. Nähere Angaben können zurzeit nicht gemacht werden.