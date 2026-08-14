Körperliche Auseinandersetzung in Koblenz-Rübenach

Am Donnerstag, 13 08.2026, kam es im Nachgang einer politischen Veranstaltung in der Aachener Straße in Koblenz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen.

Dabei wurden zwei Personen einer Gruppe leicht verletzt- eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen übernommen- diese dauern weiterhin an. Nähere Angaben können zurzeit nicht gemacht werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle

K. Zorn

Telefon: 0261-103-50022

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell