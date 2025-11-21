Körperliche Auseinandersetzung in der südlichen Vorstadt von Koblenz-Polizei sucht Zeugen

In den frühen Morgenstunden des 26.10.25 (Sonntag) kam es in der Südstadt von Koblenz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer 31-jährigen Frau und einem Mann, vom Phänotypus her südländischer Abstammung.



Die beiden Personen bewegten sich zu Fuß aus Richtung Hauptbahnhof

kommend in Richtung Rheinufer. Zum derzeitigen Stand ist davon

auszugehen, dass die Frau hierzu genötigt wurde.

Im Bereich des Kaiserin-Augusta-Denkmals bzw. des dort befindlichen

Pavillons soll es dann zu einem Handgemenge gekommen sein.

Eine bislang unbekannte Zeugin soll der Frau geholfen haben. Darüber

hinaus befanden sich in diesem Bereich drei Angler, die

möglicherweise als Zeugen für den Vorfall in Frage kommen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei

Koblenz unter der Rufnummer 0261-92156 390 in Verbindung zu setzen.



