Die beiden Personen bewegten sich zu Fuß aus Richtung Hauptbahnhof
kommend in Richtung Rheinufer. Zum derzeitigen Stand ist davon
auszugehen, dass die Frau hierzu genötigt wurde.
Im Bereich des Kaiserin-Augusta-Denkmals bzw. des dort befindlichen
Pavillons soll es dann zu einem Handgemenge gekommen sein.
Eine bislang unbekannte Zeugin soll der Frau geholfen haben. Darüber
hinaus befanden sich in diesem Bereich drei Angler, die
möglicherweise als Zeugen für den Vorfall in Frage kommen.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei
Koblenz unter der Rufnummer 0261-92156 390 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Körperliche Auseinandersetzung in der südlichen Vorstadt von Koblenz-Polizei sucht Zeugen
Lesezeit 1 Minute