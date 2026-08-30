Körperliche Auseinandersetzung in der Koblenzer Altstadt - Mann durch Messerstiche verletzt

Im weiteren Verlauf wurde ein Mann durch mehrere Messerstiche an den Beinen verletzt.



Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten gegen 04:16 Uhr zwei Personengruppen im Bereich des Münzplatzes aufgrund einer zunächst verbalen Auseinandersetzung in Streit. Aus der Auseinandersetzung entwickelte sich eine körperliche Konfrontation, an der nach derzeitigen Erkenntnissen mindestens 15 Personen beteiligt waren.

Im Verlauf der Auseinandersetzung soll ein bislang unbekannter Mann ein Messer gezogen und mehrfach auf die Beine des Geschädigten eingestochen haben. Der Geschädigte und weitere Personen aus seiner Gruppe flüchteten anschließend in Richtung Hohenfelder Straße an einen dortigen Dönerladen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde der Geschädigte mit erheblichen Verletzungen an beiden Beinen am Boden liegend angetroffen. Die Verletzungen wurden durch die zuerst eintreffenden Polizeikräfte, den Rettungsdienst und einen Notarzt zunächst vor Ort versorgt. Anschließend wurde der Mann zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Koblenzer Krankenhaus gebracht.

Die Gruppe des mutmaßlichen Tatverdächtigen soll den Geschädigten und seine Begleiter noch bis in den Bereich des Dönerimbisses verfolgt und dort versucht haben, die Auseinandersetzung fortzusetzen. Anschließend entfernte sich die Personengruppe in Richtung Altstadt.

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach den Beteiligten verlief bislang ohne Erfolg. Der mutmaßliche Tatverdächtige wird als etwa 25 Jahre alt mit heller Haut, kurzen blonden Haaren und einer schwarz-weißen Adidas-Jacke beschrieben.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern an.

Die Polizei Koblenz bittet Personen, welche die Auseinandersetzung beobachten haben oder sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder den beteiligten Personen geben können, sich bei der PI Koblenz 1 zu melden.



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