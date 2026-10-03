Eine Frau wurde dabei verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Ein Tatverdächtiger wurde durch die Polizei festgenommen und befindet sich auf Anordnung des Amtsgerichts Koblenz in Untersuchungshaft. Die weiteren Hintergründe und Abläufe der Tat sind derzeit Bestandteil weiterer Ermittlungen.
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Körperliche Auseinandersetzung am Hauptbahnhof Koblenz
Eine Frau wurde dabei verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Ein Tatverdächtiger wurde durch die Polizei festgenommen und befindet sich auf Anordnung des Amtsgerichts Koblenz in Untersuchungshaft. Die weiteren Hintergründe und Abläufe der Tat sind derzeit Bestandteil weiterer Ermittlungen.