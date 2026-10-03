Körperliche Auseinandersetzung am Hauptbahnhof Koblenz

Am Vormittag des 03.10.2026 kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf dem Bahnhofsvorplatz in Koblenz.

Eine Frau wurde dabei verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Ein Tatverdächtiger wurde durch die Polizei festgenommen und befindet sich auf Anordnung des Amtsgerichts Koblenz in Untersuchungshaft. Die weiteren Hintergründe und Abläufe der Tat sind derzeit Bestandteil weiterer Ermittlungen.

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