Koblenz - Zeugenaufruf nach Handtaschenraub am 09.01.2025

Am Donnerstag, dem 09.01.2025, kam es zwischen 06:50 Uhr und 07:00 Uhr zu einem Handtaschenraub im Engelsgäßchen in 56068 Koblenz (Altstadt).

Dabei entriss ein unbekannter Täter der 62-jährigen Geschädigten ihre Handtasche und flüchtete durch das Schängel-Center in unbekannte Richtung. Ein bislang unbekannter Zeuge konnte dem Täter nacheilen und die Handtasche zurück erlangen.



Der bislang unbekannte Zeuge, sowie weitere Zeugen der Tat werden darum gebeten, sich bei der Polizei zu melden.



Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Koblenz unter 0261/92156-390 (VN: 104001/09012025/0824)



