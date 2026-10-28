Koblenz - Widerstandshandlungen im Rahmen einer Unfallaufnahme

00 Uhr) kam es zu einem größeren Polizeieinsatz im Rahmen einer Verkehrsunfallaufnahme im Saarplatzkreisel Koblenz.



Zunächst musste einer männlichen Person ein Platzverweis erteilt werden, da der 29-Jährige die Unfallaufnahme störte. In der Folge wurde diese Person von mindestens drei weiteren Personen (30, 31 und 64 Jahre) bei dem Ansinnen unterstützt, die Unfallaufnahme zu beeinflussen. Die Lage konnte letztendlich nur durch die Hinzuziehung weiterer Kräfte sowie den Einsatz von Pfefferspray und Distanzelektroimpulsgerät (Taser) beruhigt werden.



Die Personen wurden kurzzeitig in Gewahrsam genommen. Nach den uns vorliegenden Informationen wurde niemand verletzt.



Die deliktische Einordnung des Sachverhalts steht noch aus. Wir bitten von weiteren Anfragen abzusehen.



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