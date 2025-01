Koblenz - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am 26.01.2025, gegen 18:00 Uhr ereignete sich auf der B42, kurz hinter dem Ausgang Glockenbergtunnel in FR Vallendar ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Ein 23- und ein 19-jähriger PKW-Fahrer befuhren jeweils mit ihren PKW hinter einem Linienbus in dieser Reihenfolge die Straße. Ausgangs des Tunnels wechselte das hintere Fahrzeug auf die linke Spur, um die beiden vorausfahrenden Fahrzeuge zu überholen. Noch während des Überholvorgangs wechselte das mittlere Fahrzeug ebenfalls auf den linken Fahrstreifen und übersah hierbei den neben sich befindlichen PKW. Es kam zum leichten seitlichen Zusammenstoß, wodurch der Unfallverursacher sein Lenkrad nach rechts verriss, von der Fahrbahn abkam, mit der dortigen Felswand kollidierte und das Fahrzeug auf die Seite kippte. Der Fahrzeugführer musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde mit leichten Verletzungen einem naheliegenden Krankenhaus zugeführt. Neben der Polizei waren die Feuerwehr sowie Rettungsdienst und Notarzt im Einsatz. Der Glockenbergtunnel musste in Richtung Vallendar für ca. 1 Stunde gesperrt werden.



